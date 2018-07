Urlauber müssen in Graz tagelang auf Abflug warten

Verspätungen bei Flügen sind auf den Airports dieser Welt keine Seltenheit. Was aber den Passagieren einer Billigfluglinie seit Dienstag widerfahren ist, haben selbst die Betreiber des Flughafens Graz noch nicht erlebt.

Eingecheckt und startbereit saßen die 160 Passagiere der litauischen Billigfluglinie "Small Planet" am Dienstagnachmittag in der Maschine. Destination: Rhodos. Doch anstatt in Richtung Griechenland abzuheben, mussten die Passagiere den Flieger nach zwei Stunden Wartezeit wieder verlassen. Es gebe einen technischen Defekt an einer Türe, hieß es laut einem Bericht der "Kleinen Zeitung". Die Airline schickte die enttäuschten Urlauber nach Hause, peilte aber einen Start um 8 Uhr vormittags am nächsten Tag an.

Airline hetzte Passagiere aus dem Bett

Da nicht alle Passagiere so spontan wieder in ihr Eigenheim zurück konnten, mussten sich einige – darunter auch Familien mit kleinen Kindern – ein Zimmer organisieren. Gegen 23 Uhr, meldete sich die Airline. Alle Passagiere sollten sich schon um 6 Uhr früh am Flughafen einfinden. Doch wer glaubte, dass man endlich abfliegen konnte, wurde maßlos enttäuscht. "Dann kommt man pünktlich und dann steht schon Abflug 14 Uhr", zeigte sich Passagierin Margit Rodler gegenüber der "Kleinen Zeitung" schwer enttäuscht. Der Abflug wurde mehrfach verschoben, bis auch der Mittwoch verstrichen war.

"In dieser Dimension noch nie erlebt"

Auch die Betreiber des Grazer Airports sind über den Umgang der Billigairline in dieser Sache entsetzt. "Verspätungen gibt es immer wieder, aber in dieser Dimension haben wir das noch nie erlebt", erklärt Direktor Gerhard Widmann: "Es tut mir wirklich leid für die Passagiere, die sich auf ihren Urlaub freuen."

Zwar habe sich der Flughafen bemüht, Quartiere für die gestrandeten Passagiere aufzutreiben, doch "trotz mehrfacher Urgenz" habe sich Small Planet geweigert die Kosten dafür zu übernehmen. Stattdessen wurden die Passagiere mit Essensgutscheinen abgespeist.

Hebt Flieger heute ab?

Mehr als 70 erboste Passagiere sind schon von dem Flug zurückgetreten. Für diejenigen, die immer noch nach Rhodos wollen, soll es am heutigen Donnerstag endlich soweit sein. Nach aktuellem Plan soll sich der Flug mit der Nummer 5P 5925 um 13 Uhr in die Lüfte erheben. Ob die Airline in der Lage ist, ihr Chaos diesmal in den Griff zu bekommen, wird sich erst zeigen. Eines ist zumindest gewiss: Wenn sie heute nicht geflogen sind, dann warten sie noch morgen ...

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)