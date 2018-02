Schweizer erfinden das vegane Ei

Wer hat's erfunden? Wieder einmal die Schweizer, eh klar. Die Eidgenossen haben jetzt tatsächlich einen der letzten weißen Flecken auf Veggie-Speisekarte beseitigt und das vegane Ei entdeckt.

Hier sind vegane Eier drin, sagen die Schweizer. (Bild: zVg) Hier sind vegane Eier drin, sagen die Schweizer. (Bild: zVg)

Das Unternehmen Soyana des Schweizer Veggie-Pioniers Walter Dänzer will heuer die erste frische vegane Bio-Ei-Alternative der Welt in Österreich auf den Markt bringen. Die Erfindung sei reich an hochwertigem Eiweiß, eine Quelle von wertvollen Ballaststoffen, glutenfrei und habe nur halb so viel Fett wie Hühnerei, jubelt die helvetische Firma.

"Überraschend ei-ähnliche Konsistenz"

Das vegane Ei wird natürlich aus pflanzlichen Zutaten hergestellt: Europäische Bio-Sojabohnen und Bio-Kichererbsenmehl sollen für die "überraschend ei-ähnliche Konsistenz" sorgen, schwärmen die Schweizer. Mit normalem Tofu sei das Ei nicht zu vergleichen, betont Bio-Experte Dänzer: "Wir haben ein völlig neues Lebensmittel entwickelt, das uns beim Essen Freude macht.“ Die Ei-Alternative sei cholesterin-, laktose- und glutenfrei, bio und vegan; weiters frei von Konservierungsmitteln, tierischen Inhaltsstoffen, Stabilisatoren und außerdem so etwas von x'und.

Die Zubereitung

Zubereiten lässt sich ihre "Vegane BioAlternative zu Ei & Omelette“ ganz leicht, schwören die Erfinder: Die Packung enthält je eine Trockenmischung und eine Flüssigkeit, die sich ruckzuck mit dem Stabmixer miteinander verrühren lassen. Die fertige Masse gießt man für Palatschinken bei mittlerer Hitze in eine Pfanne mit Öl oder als Guss in eine Gratin-Form, zum Beispiel für Kartoffel-Gratin oder Gemüse-Quiche. Die Mischung stockt etwas langsamer als Hühnerei. Wie viel ein veganes Ei kosten wird, steht noch nicht fest.

