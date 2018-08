Vier Interessenten für Kauf von Charles Vögele

Jetzt geht es langsam ans Eingemachte. "Vier Investoren haben die Anbotsfrist zur Legung von Kauf-/Übernahmeangeboten genutzt“, meldete die Grazer Anwaltskanzlei Scherbaum/Seebacher, die als Insolvenzverwalter der maroden Modehandelskette Charles Vögele eingesetzt wurde.

Insolvenzverwalter Norbert Scherbaum (Bild: zVg) Insolvenzverwalter Norbert Scherbaum (Bild: zVg)

Die Angebote der Investoren würden nun dahingehend geprüft, ob diese rechtlich durchsetzbar und angemessen seien. In der am Montag anberaumten Gläubigerausschusssitzung werde der Masseverwalter die Insolvenzrichterin sowie die Mitglieder des Gläubigerausschusses von der „derzeit positiven Fortführung des Unternehmens und vom Inhalt der Anbote informieren", erklärte der Masseverwalter.

Verkauf am Donnerstag?

"Ich werde in der nächsten Woche versuchen, noch offene Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren der Schweizer Muttergesellschaft abzuklären“, so Anwalt Scherbaum. Bei einem positiven Verlauf der Verhandlungen mit den Gläubigern wollen die Grazer Anwälte zeitnah – „wenn möglich schon am kommenden Donnerstag“ – den Verkaufsprozess starten.

Möglicherweise könne dann bereits „eine Entscheidung im Zusammenhang mit der Sanierung der Charles Vögele (Austria) GmbH gefällt werden," teilte die Anwaltskanzlei am Freitag nachmittag in einer Aussendung mit.

Die Modekette war nach der Insolvenz ihrer Schweizer Muttergesellschaft mit rund 48,5 Millionen Euro Schulden in die Pleite gerutscht. Vögele betreibt in Österreich, Slowenien und Ungarn mit 711 Mitarbeitern mehr als 100 Filialen. Ob alle Filialen erhalten bleiben ist mehr als fraglich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(GP)