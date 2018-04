WhatsApp-Nutzung bald erst ab 16 Jahren erlaubt

Der Instant-Messaging-Dienst bereitet eine Änderung seiner Nutzungsbedingungen vor und will das Mindestalter für die Nutzung des Dienstes auf 16 Jahre heraufsetzen, meldet der gewöhnlich gut unterrichtete Fan-Blog WABetaInfo.

Derzeit setzt der Gratis-Dienst ein Mindestalter von 13 Jahren voraus, "bzw. so alt, wie es in deinem Land erforderlich ist, damit du berechtigt bist, unsere Dienste ohne elterliche Zustimmung zu nutzen", wie es in den Nutzungsbedingungen der Facebook-Tochter heißt. Umgesetzt werden soll das neue Mindestalter laut dem Tweet spätestens bis zum 25. Mai.

EU-DSGVO heißt EU-Datenschutzgrundverordnung

Der Grund für dieses Datum dürfte die ab Mai gültige EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sein. Dort steht im Artikel 8, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten eines Kindes erst dann rechtmäßig ist, wenn es das 16. Lebensjahr vollendet hat.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).