Wiener Handelsschulen ehren Michael Ludwig

Die "Merkur Awards" der Vienna Business School wurden am Mittwoch zum 21. Mal verliehen. Der designierte Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) wurde als Absolvent des Jahres geehrt, die Laudatio auf ihn hielt der Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck.

Der designierte Wiener Bürgermeister bedankte sich herzlich: "Der Preis macht mich stolz und rührt mich, weil mir das auch nicht in die Wiege gelegt wurde", sagte er. Denn seine Mutter sei Alleinerzieherin und Fabriksarbeiterin gewesen.

Bekannte Persönlichkeiten wie Mathematik-Professor und Nationalratsabgeordneter Rudolf Taschner übergaben weitere Preise.

Die Preisträgerinnen und Preisträger konnten sich über die Auszeichnen in sieben Kategorien freuen – vom "Best Economic Project" über die spannendsten Projekte in puncto Innovation und Ethik bis hin zu Auszeichnungen für Schüler, Lehrer und Absolventen der Vienna Business School.



