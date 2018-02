Immobilien-Pleite: Wien-Holding ist insolvent

Die WW Holding AG (früher bekannt als Wienwert Holding) hat die Insolvenz beantragt. Der Antrag auf das Verfahren wurde am Donnerstag beim Handelsgericht Wien eingebracht, gab das Unternehmen in einer Aussendung bekannt.

Das Unternehmen strebt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung an. "Es wird erwartet, dass in dessen Rahmen die Beteiligung von WW Holding AG an Wienwert AG verkauft werden wird", heißt es in der Pressemitteilung.

(lu)