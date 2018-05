Zu langer Name, Fluggast muss Zusatztarif zahlen

Ein Thai hatte für sich und seine Familie Flugtickets bei Thai Airways online gebucht. Wegen seines extrem langen Nachnamens hat die Fluggesellschaft dann den Passagier direkt am Schalter extra zahlen lassen: Bei der Abfertigung hätten Mitarbeiter von Thai Airways den Mann darauf hingewiesen, dass sein Name und der seiner Familie auf den Tickets nicht mit denen auf ihren Pässen übereinstimme, berichtete die Zeitung "Bangkok Post" am Samstag, nachdem er sich online auf pantip beschwert hatte.

Umfrage Wo sitzen Sie im Flugzeug am liebsten? Am Fenster.

Am Gang.

In der Mitte.

Bei den Notausgängen.

Mir ganz egal.

Ich fliege nie.

Für die nachträgliche Änderung der Tickets wurde eine Zusatzgebühr fällig - umgerechnet knapp 79 Euro. Was war passiert? Der Fluggast hatte laut seinen Angaben seinen Namen, der mehr als 25 Zeichen hat, wegen einer Zeichenbeschränkung auf der Webseite der Fluglinie nicht vollständig eingeben können.

Thai Airways entschuldigte sich im Nachhinein für den Vorfall. Die Fluggesellschaft werde dem Betroffenen die Gebühr zurückerstatten. Hintergrund: Das Buchungssystem erlaube nur bis zu 25 Zeichen für Vornamen und Nachnamen - künftig solle aber eine klare Anleitung auf der Webseite eine Wiederholung des Vorfalls verhindern.

(red)