Fanta und Sprite 28. März 2018 07:53; Akt: 28.03.2018 08:20 Print

Zuckersteuer in England erzwingt Rezeptänderung

Die noch nicht einmal in Kraft getretene Zuckersteuer in Großbritannien zeigt schon jetzt ihre Wirkung. Viele Soft Drinks enthalten nur noch die Hälfte an Zucker.