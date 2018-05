Ikea ruft unsicheres "Sladda"-Fahrrad zurück

Ikea wurde nach eigenen Angaben von einem Lieferanten informiert, dass es Probleme mit dem Antriebsriemen des sogenannten "Sladda"-Fahrrads geben kann: Der Bauteil kann plötzlich reißen, was dem Möbelhaus zufolge "wiederum eventuell Stürze zur Folge hat".

Aus diesem Grund ruft Ikea alle Räder dieses Typs zurück und fordert die Kunden auf, den Drahtesel nicht mehr zu benützen. Es gebe elf Berichte über Probleme mit dem Fahrrad, von denen zwei zu kleineren Verletzungen führten.

99 Stück in Österreich

Das "Sladda" wird seit dem Verkaufsstart im August 2016 in 26 Märkten angeboten, insgesamt 99 Stück wurden in Österreich verkauft. "Wir wissen, dass viele Kunden ihr Sladda-Fahrrad lieben, aber für Ikea steht die Sicherheit immer an erster Stelle", heißt es in einer Aussendung.

Kunden, die ein Rad gekauft haben, können es in einer beliebigen Filiale zurückgeben und bekommen den vollen Kaufpreis erstattet. Weitere Informationen unter 0800/081 061

(red)