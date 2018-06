Arnautovic verwechselt Serbien mit Kroatien

Vor einigen Tagen besuchte Marko Arnautovic das Nationalteam von Nigeria in Bad Tatzmannsdorf. Dabei befragte ihn ein Journalist und wollte vom Teamkicker wissen, wie er die Chancen der Afrikaner in der Gruppenphase sieht.

"Ich wünsche Nigeria viel Glück, aber ich feuere Serbien an", meint Arnautovic. Die Antwort sorgt für Lacher. Der Reporter erklärt anschließend, dass Serbien gar nicht in der selben Gruppe ist, sondern Kroatien.

Austria’s David Alaba, Kevin Danso and Marko Arnautović visited @NGSuperEagles training today.



We had to remind Marko that #Nigeria is not in the same World Cup group as Serbia in Russia. 🤣😂😂🤣 #KweseFootball pic.twitter.com/XmqygpvbBw