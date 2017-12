Christkind-Aktion: Jeden Tag 500 Euro gewinnen

Mit mehr als 25.000 Mitarbeitern weltweit und davon rund 3.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Österreich fühlt sich NOVOMATIC verpflichtet, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und auch soziale Anliegen zu unterstützen, um damit zu einer nachhaltigen gesellschaftspolitischen Entwicklung beizutragen.

Lesen Sie hier die berührenden Geschichten der bisherigen Gewinner der Christkind-Aktion.



Als internationaler Gaming-Technologiekonzern mit Stammsitz in Österreich ist es für NOVOMATIC ein wichtiger Teil der Corporate Responsibility-Strategie, karitative Initiativen zu unterstützen, so auch die diesjährige HEUTE-Christkind-Aktion. Denn gerade in der Vorweihnachtszeit können unverhoffte Schicksalsschläge große Herausforderungen darstellen. NOVOMATIC möchte rasch und unbürokratisch helfen.

So können Sie an der Christkind-Aktion teilnehmen

Teilnahme an der Christkind-Aktion per Bild: Sie können an der Christikind-Aktion teilnehmen, indem Sie uns erzählen, wofür Sie das Weihnachtsgeld verwenden würden. Laden Sie anschließend Ihr Foto hoch und füllen Sie alle weiteren Formularfelder aus. Klicken Sie anschließend auf "Senden". Viel Glück!

ODER

Teilnahme an der Christkind-Aktion per Video: Sie können gerne auch ein Video einsenden und uns verraten, wofür Sie das Weihnachtsgeld verwenden würden.

ACHTUNG: Die Teilnahme an der Christkind-Aktion per Video funktioniert nur in der App:

1. "Heute"-App öffnen

2. Artikel aufrufen

3. Teilnahme-Button anklicken & anschließend Video hochladen. Im Feld "Ihre Beschreibung" anführen, wofür Sie das Weihnachtsgeld ausgeben würden. Die Telefonnummer & E-Mail-Adresse angeben und abesenden (Pflichtfelder!).

Achtung: Bilder und Videos von Gewinnern der Christkind-Aktion, die in der Zeitung bzw. auf Heute.at veröffentlicht werden, sind vom Leserreporterprinzip - 50 Euro pro Bild bzw. Video - ausgenommen. Jeder Gewinner der Christkind-Aktion - insgesamt 24 - erhält 500 Euro.

