Wie haben Sie vor 10 Jahren ausgesehen?

Bei der #10YearChallenge posteten viele Hoolywood-Stars auf Instagram Fotos, die den wandel der Zeit zeigen sollen. Auf der linken Seite ein Schnappschuss von vor 10 Jahren und auf der rechten Seite zum Vergleich ein aktuelles Foto.

Mittlerweile machen das aber nicht nur die Sternchen, sondern auch private Personen. Auf Instagram gibt es unter dem Hashtag bereits über 2 Millionen Fotos. Unter Ihnen machen sich aber auch viele lustig über die neue Challenge und zeigen nicht immer Fotos von sich selbst. Manche posten zwei aktuelle Fotos, andere benutzen Gegenstände und einige sogar Fotos von ganz anderen Personen.

Wir wollen nun von Ihnen wissen, wie Sie vor 10 Jahren ausgeschaut haben - ganz genau so wie bei der #10YearChallenge. Einfach Fotos unter leserreporter@heute.at oder per "Heute"-App hochladen. Die coolsten Fotos werden wie immer auf www.heute.at gezeigt und mit ein bisschen Glück bei Abdruck in der Zeitung mit 50 Euro belohnt.

