Was sollen wir diese fünf Beautys fragen?

Seit anderthalb Jahren stellen wir unsere Moderatorin in "Anna Chiara kann’s" vor die schrägsten Herausforderungen. Wenn sie in dieser Zeit eines bewiesen hat, dann das: Auf den Mund gefallen ist sie nicht.

Wir nützen das kurzerhand für unsere nächste Video-Challenge aus. Anna und ihre Freundinnen aus dem neuen Video zum Song "Bitchez" (Anna Chiara feat. Frauenarzt – Premiere am Freitag) stehen unserer Community Rede und Antwort.

Aber vorher bist du am Zug: Welche Fragen sollen wir Anna Chiara und ihrer Mädelsrunde stellen? Beauty, Beats, Beziehung – oder ein ganz anderes Thema? Was brennt dir unter den Nägeln? Schick deine Vorschläge an community@heute.at oder schreib uns auf Instagram. Eine Auswahl der spannendsten und lustigsten Fragen wird vor laufender Kamera beantwortet. Das ganze Video gibt‘s dann online!

