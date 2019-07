Das sind die zehn besten Eissalons in Wien

1. Eissalon am Schwedenplatz

Umfrage Was ist deine Lieblingseissorte? Ich mag die klassischen Sorten wie Vanille, Schokolade und Erdbeere.

Alle die auch Früchte enthalten. Süße Sorten sind nicht mein Fall.

Je außergewöhnlicher desto besser. Ziegenkäse- und Lakritzeis esse ich gern.

Dieses Eis muss nicht mehr ausschließlich am Schwedenplatz gekauft werden, es ist inzwischen auch in der Wiener Seestadt erhältlich. Die Manifattura hat in diesem Sommer zum ersten Mal seine Tore geöffnet und lädt Gäste auch von der anderen Seite der Donau zu traditionell hergestelltem Eis ein.

2. Veganista

Hier ist der Name auch Programm: Das Eis besteht aus veganen Zutaten, während auf Zusatzstoffe und Fertigpasten verzichtet wird. Beliebt ist auch das Eis-Sandwich, das aus zwei Keksen und einer Kugel Eis in der Mitte besteht.

3. Eissalon Garda

Auf Qualität bedacht, bietet Garda außergewöhnliche Köstlichkeiten wie Mandelkrokant mit türkischem Honig oder Campari Orange an. Außerdem können hier auch individualisierte Torten für bestimmte Anlässe bestellt werden.

4. Trento

Neben 24 der bewährten Eissorten gibt es bei dem Eissalon, das von einer italienischen Familie geführt wird, auch immer wieder neue Tagessorten wie Guava, Mohn oder Hollunder-Minze zum Ausprobieren. Mit dem mobilen Eiswagen können Fans ihr Stanitzel auch beim Schwimmen genießen.

5. Bortolotti

Mit seinen fünf Standorten ist Bortolotti in Wien stark vertreten und auch die große Auswahl an Sorten überzeugt viele Besucher. Dabei legt das Unternehmen auch viel Wert auf besonders ausgefallene Eissorten wie Grüner Erdbeere, Jogurt cookies lemon und Red Bull.

6. Gefrorenes - Eis wie damals

Wer gerne in Erinnerungen schwelgt und in die Nostalgie abtauchen möchte, ist bei diesem Eissalon gut aufgehoben. Es gibt Wiener Köstlichkeiten wie Apfelstrudel, Sissi Mandel und Sachertorte aber auch Klassiker sind hier zu finden.

7. Schelato

So außergewöhnlich wie der Name selbst, sind auch die Sorten die man entweder liebt oder hasst. Gurke-Ingwer, Crunchy Hanfeis, Salted Caramel oder Lakritze stehen hier auf der Karte und können durchprobiert werden.

8. Eis Greissler

Rustikales Eis wie Ziegenkäse und Kürbiskernöl findet man beim Eis Greissler. In Kooperation mit Sonnentor verarbeitet das Unternehmen auch echte Nüsse, erntefrische Kräuter und hochwertige Gewürze, um dem Eis eine besondere Note zu verleihen.

9. Leones Gelato

Das kleine Familienunternehmen Leones legt Wert auf Qualität und bietet Eis mit frischen Zutaten und ohne Zusatzstoffe an. Das Unternehmen verfügt inzwischen über drei Standorte, bietet seine Sorten aber auch im Handel an.

10. Tuchlauben

Schokoladenmousse, Roseneis und Rhabarber sind nur eine der wenigen außergewöhnlichen Sorten, die es bei Tuchlauben zu kosten gibt. Trotzdem bietet das Unternehmen auch traditionelle Sorten mit ausgewählten Zutaten an. So beinhaltet das Vanilleeis auch echte Vanille und die Cornellkirsche gibt es mit viel Vitamin C.

