Dein Muttertagsgruß in der "Heute": Sag Danke!

Jeden zweiten Sonntag im Mai feiern wir Muttertag. Am 12.5. ist es wieder soweit, und wir lassen unsere Mütter hoch leben. Die einen bereiten Frühstück zu oder schenken Blumen, andere führen ihre Mutter zum Essen und ins Kino aus oder fahren auf Wellness. Aber was am Muttertag nie fehlen darf, ist ein Muttertagsgruß!

Ein ganz besonderes Danke, für ganz besondere Mütter

Ob Videobotschaft, Foto, Gedicht, Lied, ein Gruß auf einer Torte, ein selbst gemaltes Bild oder ein Tänzchen - schickt uns euren ganz persönlichen Muttertagsgruß. "Heute.at" veröffentlicht die schönsten Einsendungen online, auf Instagram und mit etwas Glück auch in der Printausgabe.

Wie funktionieren Glückwünsche über Instagram?



Du machst auf Instagram eine Story, in der du deiner lieben Mama alles Gute zum Muttertag wünschst. Es genügt, in der Story den "Heute"-Account zu markieren (@heute.at) und wir teilen dich dann in unserer Story.

Macht mit und schickt uns eure Muttertagsgrüße mit einem Foto (Betreff: Muttertag) per Mail an: onlineredaktion@heute.at oder ladet Fotos mit dem Tag "Muttertag" über die App hoch (siehe Buttons).

