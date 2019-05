Dreifach-Quiz ermittelt, wie schlau du bist

Die neue Rechtschreibung birgt so manche Stolperfalle - kein Wunder also, dass unsere beiden Quizze zum Thema in den letzten Wochen von Tausenden Lesern angeklickt wurden. Interessiert? Hier kannst auch du deine Kenntnisse auf die Probe stellen!

Noch nicht genug gekriegt? In diesem dritten Quiz findest du heraus, wie du dich bei der Zentralmatura schlagen würdest!

(cty)