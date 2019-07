Flirt-Etikette: Wer soll den ersten Schritt machen?

Laut einer Forsa-Umfrage unter 1.003 Frauen und 1.002 Männern zwischen 18 und 49 Jahren wünschen sich 72 % der Männer, von Frauen angesprochen zu werden. Doch die Realität sieht anders aus: Nur 39 % der Frauen trauen sich, den ersten Schritt zu wagen. In den meisten Fällen lässt sich das weibliche Geschlecht lieber erobern.

Evolution beeinflusst Flirtverhalten

Das Ganze hat einen evolutionären Hintergrund, den man auch im 21. Jahrhundert immer noch nicht so leicht ablegen kann. Evolutionstheoretiker erklären das so: Traut sich eine Frau den potenziellen Partner anzusprechen, wirkt sie auf ihn nicht besonders attraktiv. Das liegt daran, dass sie dadurch in die Kategorie "leicht zu haben" fällt und somit nur als schnelle Bekanntschaft, anstatt als zukünftige Partnerin wahrgenommen wird. Diese Entscheidung entsteht im Unterbewusstsein des Mannes, wogegen er nichts machen kann.

Was ist deine Meinung: Sollen Frauen öfter den ersten Schritt machen? Schreib einen Kommentar und diskutiere mit!

Genauso verhält es sich mit der Logik und dem Verstand der Frauen, die sich einen verständnisvollen und freundlichen Mann wünschen. In der Realität sind es aber genau diese Männer, die nicht über die "Freundschaftszone" hinauskommen. Vielmehr entscheiden sich Frauen für solche Männer, die durch ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein die Führung übernehmen und oft ihre Wünsche über die der Frau stellen.

Erster Schritt ist Sache beider Geschlechter

Frauen sind sehr wählerisch, was daran liegt, dass potenzielle Gefahren ausgeschlossen werden sollen, noch bevor diese überhaupt eintreten können. Das Problem der Männer hingegen ist die Angst vor der Ablehnung, weshalb oft auf ein Signal der Frauen gewartet wird.

Laut Studie signalisieren nur 20 % aller Frauen eine Flirtbereitschaft in Form eines Blickkontakts oder eines Lächelns. 43 % hingegen machen diesen Schritt eher selten, während 29 % überhaupt kein Signal senden.

Initiative ergreifen

Beide Geschlechter möchten den richtigen Partner für sich finden. Dazu ist es aber auch wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen zeigen, dass sie interessiert sind um das zu bekommen, was sie wollen. Sonst müssen sie sich mit dem zufrieden geben, was auf sie zukommt und das ist nicht unbedingt förderlich für eine gute Partnerschaft.

Frauen dürfen also ruhig die Initiative ergreifen, um mit Blicken und einem netten Lächeln auf sich aufmerksam zu machen. Dann wird es nicht lange dauern, bis die begehrten Männer verbal den sozusagen zweiten Schritt machen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rhe)