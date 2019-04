Hast du schon den Osterstrauch geschmückt?

Am Palmsonntag wurden die Palmbuschen geweiht – sie erinnern an den Einzug von Jesus in die Stadt Jerusalem, als ihm die Menschen mit Palmzweigen zujubelten. Für viele Österreicher bedeutet das: Höchste Zeit, die Weidenzweige bunt zu dekorieren und die eigenen vier Wände mit dem Osterstrauch zu verschönern.

Gehörst du auch dazu? Dann zeig uns deine Oster-Dekoration ganz einfach per Upload in der "Heute"-App oder sende ein Foto an community@heute.at!

Bei allen Leserfotos gilt: Der Abdruck in der Zeitung bringt 50 Euro als Dankeschön!

