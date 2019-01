Hat deine Winterjacke den besten Style?

Der Schneefall ist vorbei, jetzt kommt die Kälte! Das Wochenende bringt nach sonnigen Tagen wieder eisige Temperaturen. Wir finden: Alles kein Problem, schließlich sind wir dank unseren modischen Winterjacken bestens gerüstet.

Siehst du das auch so? Dann ist dein Typ gefragt! Zeig uns per Upload in unserer App oder per Mail an community@heute.at, wie stylish du dich mit deiner Winterjacke gegen die Kälte schützt!

Bei allen Fotos gilt: Den Abdruck in der Zeitung belohnen wir mit 50 Euro Leser-Honorar!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)