Liebe Leser, zeigt uns eure Ibiza-Fotos!

Der Skandal um die "besoffene G'schicht", wie Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache den Abend mit seinem guten Freund "Joschi" Gudenus und einem vermeintlichen russischen Investoren-Duo resümierte, hält derzeit die heimische Innenpolitik in Atem. Der Ort des verhängnisvollen Treffens: Eine Villa auf Ibiza. Seither ist die Urlaubsinsel in aller Munde. Der Vengaboys-Hit "Going To Ibiza" toppt die Charts, erste T-Shirts mit Ibiza-Sujet werden feilgeboten.

Wie seht Ihr Ibiza?

Die Mittelmeer-Insel auf den jüngsten Polit-Skandal zu reduzieren, täte ihr allerdings Unrecht: Wir wollen deshalb wissen, was Ihr mit Ibiza verbindet. Schickt uns eure Fotos zum Thema an community@heute.at oder teilt sie per "Heute"-App (Stichwort: Ibiza). Von humoristischen Sujets bis zu Urlaubsfotos ist jedes Bild willkommen! Ihr könnt uns aber natürlich auch ganz einfach einen Kommentar unter dieser Geschichte hinterlassen – oder eure Meinung mailen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)