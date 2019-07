Mit diesen Tipps kannst du bei der Hochzeit sparen

Das Wichtigste gleich am Anfang: Ein fest ausgemachtes Budget bei der Hochzeitsplanung hilft, die Finanzen im Blick zu behalten. Dabei musst du allerdings auch realistisch bleiben und nicht tiefstapeln – eine Hochzeit bewegt sich mindestens im vierstelligen Euro-Bereich.

Um die Kosten nicht explodieren zu lassen, solltest du ein paar Dinge beachten. Mit der Auswahl der Location und dem genauen Termin deiner Hochzeit kannst du schon mal vieles richtig machen. Eine Hochzeit im Garten deiner Eltern oder auf einem leeren Grundstück ist nicht nur familiär, damit musst du auch nicht so viel für eine Location ausgeben. Große weiße Zelte, Tische und Stühle mit eleganten Bezügen und bunte saisonale Blumen lassen geben deiner Feier eine schlichte Eleganz.

Je größer die Nachfrage, desto höher steigt der Preis. So sieht es auch mit den Hochzeitsterminen aus, die an speziellen Tagen oder vor allem im Sommer eher teuer kommen. Eine Hochzeit in der Nebensaison kann ebenso schön sein wie im Sommer.

Saisonale Blumen

Blumen sind als Dekoration auf einer Hochzeit kaum wegzudenken. Dabei solltest du darauf achten, dass es saisonale Blumen sind, die als Brautstrauß, Deko und Autoschmuck verwendet werden können.

Hochzeitskleider sollen traumhaft schön sein, aber nicht immer muss es eines vom Brautmodengeschäft sein. Viele Modehäuser wie H&M und Peek und Cloppenburg verkaufen auch Hochzeitsgewänder die etwas günstiger sind und trotzdem schön aussehen. Eine andere Alternative wäre es, das Hochzeitskleid bloß auszuborgen oder ein gekauftes nach der Feier wieder zu verkaufen.

Hochzeit im kleinen Kreis

Was die Gästeliste betrifft, solltest du dir genau überlegen, wen du einladen möchtest. Denn das teuerste an einer Hochzeit ist die Verpflegung. Egal ob Catering, Hochzeitstorte oder Getränke, pro Gast muss mit ungefähr hundert Euro gerechnet werden. Hier kannst du dir überlegen, ob du nicht lieber eine Feier im kleinen Kreis haben möchtest.

Sparen kannst du auch gleich bei den Hochzeitseinladungen, die du mit hübschen Papierbögen und einem goldenen oder silbernen Stift selbst gestalten kannst. Statt Porto zu zahlen, wäre es auch eine Idee, die Einladungen einfach persönlich auszuteilen.

Gastgeschenke

Viele Brautpaare wünschen sich von ihren Gästen Geldgeschenke für die Flitterwochen oder andere Anschaffungen. Es nicht nicht unüblich das gleich in die Einladungen zu schreiben um vorab alles abzuklären. Dabei kommt auch wieder einiges an Euros zusammen, die du für deine Hochzeit ausgegeben hast.

