Schick uns deine Fotos von der Regenbogenparade

Eine halbe Million Menschen werden am Samstag bei der Regenbogenparade 2019 in Wien erwartet. Somit dürfte die diesjährige Parade nicht nur einen Hitze-Rekord – bis zu 36 Grad in der Bundeshauptstadt – sondern auch ein Allzeit-Hoch bei den Teilnehmern bringen. Mehr als 100 Beiträge sind angesagt, rund 60 Prozent mehr als 2018.

Fast jeder Wiener – zumindest die Bewohner der inneren Bezirke – bekommt das Fest gegen die Diskriminierung von Schwulen, Lesben und Transgender-Personen auf die eine oder andere Art mit. Bist du vor Ort? Dann zeig uns deine schönsten Bilder vom bunten Spektakel und sende Sie an community@heute.at oder lade sie in unserer App hoch. Für Fotos, die in der Zeitung und Videos, die im Netz veröffentlicht werden, bedanken wir uns mit 50 Euro Leser-Honorar.

