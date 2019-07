So tappt man nicht in die Roaming-Kostenfalle

Seit Juni 2017 wurde Datenroaming innerhalb von 28 EU-Mitgliedstaaten sowie in den Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen abgeschafft. Ist ein Urlaub außerhalb dieser Länder geplant, sollten sich Reisende vorab beim Mobilfunkanbieter über die Kosten informieren, sagt Christian Obermoser vom Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Salzburg.

Umfrage Hast du schon mal für Roaming bezahlt? Ja leider, aber unabsichtlich.

Ja, aber das ist mir egal.

Nein, ich schalte immer alle Funktionen aus.

Roaming abschalten

Es ist ratsam, das Roaming in Drittstaaten abzuschalten. "Damit können Personen in Vorarlberg sichergehen, dass sich ihr Mobiltelefon in der Nähe der Grenze nicht ungewollt in ein Schweizer Netz einbucht und Roamingkosten verursacht", erklärt Telekom-Regulator Klaus M. Steinmaurer in einer Aussendung. Immer mehr Mobilfunkanbieter ermöglichen ihren Kunden diese Funktion, mit der Roaming per Kundenhotline oder online abgeschaltet werden kann.

Das gilt aber auch für Reisende in Grenzgebieten der EU, etwa in Griechenland, wo sich das Mobiltelefon in ein Türkisches Netz einwählen kann. Betreiber wie Drei, HoT, Liwest, Rapid Mobile, Spusu, help mobile, Tchibo mobile und A1 bieten diese Sperre inzwischen an.

Telefonieren via Satellit

Aufpassen müssen Urlauber aber insbesondere bei Schiffen und Flugzeugen, wo oft eigene Roamingnetze ohne Schutzvorschriften angeboten werden. Auch das 60-Euro-Limit für Datenroaming gilt nicht, weshalb hohe Kosten entstehen können, wird auf der Website der RTR gewarnt. "Die meisten österreichischen Betreiber wenden dennoch – freiwillig – das 60-Euro-Limit für die Datennutzung und das Informations-SMS beim erstmaligen Einbuchen in das Netz auch auf Schiffen an."

"Roam like Home"

Innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums müssen sich Nutzer allerdings keine Sorgen um Roaming machen. Hier gilt: „Roam like at Home“, womit Reisende das gleiche zahlen wie in Österreich.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rhe)