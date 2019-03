Schick uns deine Fotos zum Thema "Blau"

Auf geht's, jetzt machen wir "Blau"! Wie unsere Leser schon bei Foto-Aufrufen zu Themen wie Makro, Licht und Schatten oder Wasser bewiesen haben, kann die "Heute"-Community mit der Kamera bestens umgehen.

Wir wollen es jetzt ein weiteres Mal wissen – und starten eine neue Foto-Challenge. Diesmal dreht sich alles um die Farbe Blau! Vom blauen Himmel über das blaue Kunstledersofa bis zur schönen blauen Donau: Zeig uns deine Interpretation des Themas per Foto-Upload in der App oder per Mail an community@heute.at! Setze dein Motiv kreativ in Szene und überrasche uns mit neuen Perspektiven!

Die besten Fotografen dürfen sich bei Abdruck in der Zeitung über 50 Euro Prämie freuen!

(cty)