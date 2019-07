Schick uns ein Foto aus deinem Grätzl!

Nach der Mercer-Studie ist die medizinische Versorgung, das Kultur- und Bildungsangebot und die niedrige Kriminalität in Wien einer der Gründe, warum die Bundeshauptstadt zum zehnten Mal in Folge zur lebenswertesten Stadt gewählt wurde.

Wien in all seinen Facetten

Jedoch steht viel mehr für Wien. Grünflächen entlang der Donauinsel und alte Gebäude in der Innenstadt zeigen die schönen Seiten der Hauptstadt. Heruntergekommene Industriegebäude oder mit Graffiti besprühte Wände können Wien aber auch aus einem schlechten Licht zeigen.

Präsentiere auch du uns, welche Schmuckstücke oder Schandflecken sich in Wien verstecken. Schick uns ein Foto an community@heute.at, per Upload in unserer App oder auf Instagram!

(rhe)