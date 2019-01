Schicken Sie uns Ihre Fotos vom Blutmond

In den frühen Morgenstunden des Montags wird es den sogenannten Blutmond über Österreich zu sehen geben. Das heißt, dass es eine totale Mondfinsternis zu sehen geben wird.

Laut UBIMET-Wetterexperten stehen die Chancen gut, dass der Blick auf den rötlich erscheinenden Erdtrabanten recht gut sein wird. Zudem soll die nächste Mondfinsternis in Österreich erst wieder in zehn Jahren zu sehen sein - und zwar am Silvesterabend 2028.

Aus diesem Grund möchten wir nun Ihre tollen Blutmond-Fotos sehen. Knipsen Sie das seltene Naturschauspiel und schicken Sie und die Schnappschüsse. Die Fotos werden natürlich auf "heute.at" veröffentlicht und bei Abdruck in der Zeitung gibt es 50 Euro als Belohnung für Sie! Einfach einschicken unter leserreporter@heute.at oder über die "Heute"-App.

Alle Infos zum Blutmond und wie man ihn sehen kann, finden Sie hier!

