Sollten Zug, Bim und Bus komplett gratis sein?

Das Großherzogtum Luxemburg sorgt mit einer Umstellung im öffentlichen Nahverkehr für Schlagzeilen: Ab März 2020 werden Bus, Zug und Straßenbahn für alle gratis sein. Statt eines Tickets muss bei einer Kontrolle lediglich ein Ausweis hergezeigt werden. Nur wer erste Klasse fahren will, muss selbst bezahlen. Finanziert wird das aus Steuergeld, rund 41 Millionen Euro wird die Maßnahme kosten.

Luxemburg wird damit voraussichtlich das erste Land der Welt sein, das alle Öffis komplett kostenlos zur Verfügung stellt. Das Großherzogtum ist seit Jahren mit der Masse an Penderln überfordert, die täglich per Auto in das zweitkleinste EU-Land strömen und die Straßen verstopfen.

In erster Linie eine "soziale Maßnahme"

Die Maßnahme werde das Stau-Chaos kurzfristig aber kaum verbessern – mit einer Zunahme an Passagieren im Öffi-Verkehr wird seitens des Infrastrukturministeriums nicht gerechnet – sondern sei als soziale Maßnahme gedacht, so der zuständige Minister zur "Wiener Zeitung".

