Tun "tschüss" und "lecker" dir als Österreicher weh?

Österreicher und Deutsche trennt bekanntlich die gemeinsame Sprache – Beispiel gefällig? Deutschland-typische Wörter sind vielen Österreichern ein Dorn im Ohr.

Begriffe wie "Tschüss" und "lecker" finden trotzdem zunehmend auch in der Alpenrepublik Verwendung. Ein Umstand, der nicht nur an Schulen für Diskussionen sorgt, und sprachkonservativen Österreichern sauer aufstößt.

Wir wollen an dieser Stelle von dir wissen: Siehst du die Verwendung von typisch "deutsch-deutschen" Wörtern kritisch, oder eher gelassen? Vor welchen Begriffen sollte der österreichische Sprachraum verschont bleiben? Und wie sieht es mit englischen Wörtern aus? Schreibe einen Kommentar und diskutiere mit, oder lasse uns deinen Leserbrief per Mail an community@heute.at zukommen!

