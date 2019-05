Wann hast du deine Mutter angeschwindelt?

(Nicht nur) zum Muttertag danken wir unseren Müttern für ihre Liebe, Geduld und Fürsorge – schließlich wissen wir, dass sie es nicht immer leicht mit uns hatten. Auf "Heute.at" gibt es deshalb jetzt die Gelegenheit, unsere Mamas mit einer Videobotschaft zu feiern. Alles, was dafür zu tun ist: Sich mit dem Handy zu filmen und den Clip an community@heute.at zu senden, oder in der App hochzuladen.

Den Anfang macht Schauspielerin Kristina Sprenger – die ehemalige SOKO-Kitz-Kommissarin beantwortet darin unsere Fragen:



Liebe Kinder, wir wollen von euch wissen: Was ist das Beste, das eure Mütter für euch getan haben? Welches Geheimnis habt ihr euren Müttern nie erzählt?

Liebe Mamas: Was ist das Schlimmste, das eure Kinder euch angetan haben? Welches Geheimnis habt ihr ihnen nie erzählt?

Und: Was macht ihr am Muttertag?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)