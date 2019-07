Was ist das? So reagieren Männer auf die Menstasse

Seit Montag hat Hofer sein Sortiment um die Menstruationstasse "Olivia" erweitert, "Heute" berichtete. Obwohl die Reaktionen auf das neue Produkt größtenteils positiv ausfielen, gab es auf Facebook auch eine Fülle an negativen Kommentaren. "Eklig", "schmutzig" und "zum Kotzen" lauteten nur einige der Reaktionen.

Doch weiß der Durchschnittsmann überhaupt, was es mit diesem Silikonding auf sich hat? "Heute.at" hat die Probe aufs Exempel gemacht und zahlreichen Passanten eine solche Silikontasse in die Hand gedrückt und um eine Einschätzung gebeten. Alle Reaktionen siehst du im Video oben. So viel sei verraten: An Kreativität mangelte es den Herren nicht ("Ein "Salzstreuer?" – "Etwas für die Zähne?")

Was hältst du von Menstruationstassen? Findest du die Idee von Nachhaltigen Produkten sinnvoll oder verwendest du sogar schon so eine Tasse? Schreib uns deine Meinung an community@heute.at und diskutiere gern in den Kommentaren mit!

