Was war der größte Fehler deines Lebens?

An Fehlern wachsen wir – schwierige Zeiten machen uns zu der Person, die wir geworden sind. Allerdings hätten wir uns im Nachhinein manchen Fehler gerne erspart. Geht es dir auch so?

Dann schreib uns deine Geschichte! Wir wollen wissen, was du als größten Fehler deines Lebens erachtest, und warum. Warne die "Heute"-Community davor, in die gleiche Falle zu tappen, und schreibe deine Geschichte an community@heute.at oder per Klick auf den Formular-Button unten!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)