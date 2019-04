Welcher Film hat dich zu Tränen gerührt?

Nicht umsonst wird etwas Emotionales, Berührendes, Herausragendes oft als "Großes Kino" bezeichnet – Filme können uns zu Tränen rühren, in Ekstase versetzen und zum Nachdenken bringen. Gibt es auch in deinem Leben einen Streifen, an den du regelmäßig zurückdenkst? Der dir eine neue Perspektive aufs Leben eröffnet, dich zum Weinen gebracht oder nachhaltig berührt hat? Vielleicht verbindest du mit einem Film auch eine besondere Erinnerung, zum Beispiel dein erstes Rendezvous mit dem Partner?

Dann schreib uns deine Film-Geschichte als Kommentar unter diesen Artikel oder sende eine E-Mail an community@heute.at – Deine Meinung ist gefragt!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(cty)