Wer traut sich schon ins kühle Nass?

Am 1. Juni hat der meteorologische Sommer begonnen – und man spürt es! Nach dem verregneten und kalten Mai können Sonnenanbeter sich endlich über warme Temperaturen und Kaiserwetter freuen.

Höchste Zeit also, auch heuer wieder die coolsten Fotos unserer Leser zum Stichwort Badespaß zu küren! Stürzt du dich schon in Fluss, See oder Swimminpool? Dann knipse einen coolen Schnappschuss und sende ihn an community@heute.at oder per App ein. Jedes Bild, das in der Zeitung abgedruckt wird, bringt 50 Euro!

(cty)