Fährst du auf die Scooter von Lime und Co. ab?

Es verspricht, der Sommer der E-Scooter zu werden: Neben dem Mietroller-Pionier "Lime" bieten inzwischen gleich mehrere Firmen E-Roller in Wien an, die per App zu mieten sind. Bei Touristen und Innenstadt-Ausflüglern sind die flotten Gefährte beliebt. Aber viele Anrainer klagen über Scooter, die Gehsteige verstellen und ihrere Meinung nach nicht ins historisch gewachsene Stadtbild passen.

Wir wollen an dieser Stelle von dir wissen: Was hältst du von Lime und Co.? Hast du die Roller schon ausprobiert und wirst du in diesem Sommer öfters am Scooter unterwegs sein? Schreib uns deinen Kommentar unter diese Story und diskutiere mit!

(cty)