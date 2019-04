Wie viel verdienst du – und ist es genug?

Über Geld spricht man nicht – ein Grundsatz, der in der österreichischen Mentalität verankert ist. Wir finden allerdings: Dort, wo es um Gleichberechtigung und faire Arbeitsbedingungen geht, muss ein offener Diskurs erlaubt sein.

Wir rufen aus diesem Grund unsere Leser auf: Verrate uns, wie viel du verdienst, welchen Beruf du ausübst, welche Herausforderungen du darin meistern musst und ob du dafür fair entlohnt wirst.

Schreib uns also einfach eine Mail an community@heute.at oder klicke auf den Button unten. Kontaktangaben werden ausschließlich redaktionell verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

