Wiener Linien parfümieren jetzt die U-Bahnen

Seit Mittwoch können Fahrgäste der Wiener U-Bahnen in den Linien U1 und U6 probeschnuppern: Die Wiener Linien sorgen bis Ende Juli für erfrischende Duftnoten in ihren Zügen und möchten ihren Gästen damit das Fahren mit den Öffis verschönern.

In jeweils zwei Zügen gelangen im Laufe des Monats die Düfte über die Lüftung in die Fahrgasträume, wodurch starke Gerüche im Sommer überdecken werden sollen. Dabei handelt es sich erstmal nur um einen Probeversuch, bei dem die Fahrgäste mitbestimmen können ob sie eine Beduftung wollen und welcher Duft ihnen am besten gefällt.

Duftrichtungen für verschiedene Stimmungen

Die vier Duft-U-Bahnen sind dabei durch ein Branding mit einem Blumenmuster an den Türen erkennbar. Das lila Muster heißt "Relax" und steht im Zeichen der Ruhe und Entspannung. Grün bedeutet "Energize" und wirkt erfrischen, während Orange mit "Fresh White Tea" beleben soll. Der rosa Duft sorgt mit "Happy Enjoy" für eine positive Stimmung.

Auch Ulli Sima, Öffi-Stadträtin, ist es ein großes Anliegen den Fahrgästen das Fahrerlebnis so angenehm wie möglich zu gestalten. "Zum Wohlfühlen gehört nicht nur ein laufender Netzausbau oder die Anschaffung moderner Fahrzeuge, sondern auch ein angenehmes Raumklima. Deshalb starten wir jetzt ein neues Pilot-Projekt mit Duft-Zügen."

Auf allergische Reaktionen getestet

Die Düfte wirken zwar dezent, sollen im Sommer aber Gerüche wie Schweiß und andere Ausdünstungen überdecken. Dabei wurde von den Wiener Linien auf die Verträglichkeit der Düfte geachtet, indem sie auf allergische Reaktionen getestet wurden.

Fahrgäste können bis zum 31. Juli unter www.wienerlinien.at/duftvoting über die Beduftung in den U-Bahnen abstimmen.

