Wir suchen Wiens größten Star Wars-Fan

Die Midi-Chlorianer sind stark in dir? Dann folge dem Ruf der Macht und melde dich bei uns! Zum internationalen Star Wars-Tag am 4. Mai (may the fourth be with you!) suchen wir nämlich Wiens größten Star Wars-Fan!

Du hast alle Bücher zur Reihe gesammelt? Deine Wohnung versinkt in Fanartikeln? Du gehst nur selten ohne Lichtschwert aus dem Haus? Dann zeig uns ganz einfach per Foto-Upload, per Mail an community@heute.at oder per Nachricht auf Facebook, wie du deine Star Wars-Liebe auslebst. Für jedes Foto, das in der Zeitung abgedruckt wird, bedanken wir uns mit 50 Euro.

(cty)