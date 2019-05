Wir suchen die besten Fotos zur Klimakrise

Immer mehr junge Menschen stehen auf und demonstrieren für den Schutz ihrer Zukunft und unseres Planeten, die durch die anstehende Klimakatastrophe gefährdet werden. Wird nicht rasch gehandelt und die Erderwärmung begrenzt, verlieren hunderte Millionen Menschen ihre Lebensgrundlage.

Viele Wissenschaftler und Politiker setzen sich auf fachlicher Ebene mit der Bedrohung durch die menschlich verursachte Klimaerwärmung auseinander, aber auch Künstler verarbeiten das Thema. Wir möchten an dieser Stelle jenen eine Bühne geben, die wichtige Anliegen mit ihrer Kamera in Szene setzen.

Wir suchen nach Bildern

Hast du ein Foto geschossen, das die Klimakrise oder den Umweltschutz zum Thema hat? Dann schick uns deine Aufnahme an community@heute.at oder lade sie in unserer App hoch! Die besten Bilder werden auf "Heute.at" präsentiert und für jedes Foto, das in der Zeitung abgedruckt wird, bedanken wir uns mit 50 Euro.

