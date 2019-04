Zeig uns deine Fotos vom Vienna City Marathon

Mehr als 42.000 Sportbegeisterte schnüren am Wochenende die Laufschuhe und nehmen an den Bewerben des 63. Vienna City Marathon Teil. Das Event, für das weitläufige Teile der Stadt abgesperrt werden, ist aber nicht nur für Lauffreunde, sondern auch für Hunderttausende Zuseher ein ganz besonderes Spektakel.

Gehörst du zu jenen, die den Marathon in der Bundeshauptstadt am Streckenrand verfolgen? Oder läufst du sogar selbst mit? Dann zeig uns, wie du den VIC 2019 erlebst – knipse ein Foto und sende es per App ein oder maile es an community@heute.at! Du kannst uns natürlich auch gerne auf Facebook kontaktieren.

(cty)