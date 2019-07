Zeig uns, was in deinem Sandwich steckt!

Mit diesem Kauf war Manuela T. aus St. Pölten so gar nicht zufrieden: Nur eine einzige Scheibe Wurst fand sie in der Semmel vor, die sie im Sommerbad in St. Pölten um zwei Euro erstanden hatte – "Heute.at" berichtete.

Ein echtes No-Go – oder viel Aufregung um nichts?

Mit ihrem Frust über die magere Sandwich-Einlage scheint die "Heute"-Leserin jedenfalls nicht allein zu sein. Im französischsprachigen Teil der Schweiz ruft nämlich eine Konsumentenschutz-Organisation die Bevölkerung dazu auf, den Inhalt von Sandwiches zu fotografieren und – inklusive Preisangabe – in den sozialen Netzwerken zu posten.

#ouvretabaguette lautet der Hashtag dazu, zu Deutsch: "Öffne dein Baguette."

Die Aktion soll für mehr Transparenz bei den Endverbrauchern sorgen.

Zeig auch du uns, was in deinem Sandwich steckt. Schick uns ein Foto deiner geöffneten Semmel mit Preisangabe der Jause an community@heute.at, per Upload in unserer App oder auf Instagram!

(rhe)