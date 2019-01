Zeig uns deine klobrigen "Ugly Sneaker"

"Dad Sneaker" – klobrig und lange Zeit belächelt, aber von so manchem Vater ob ihrer Bequemlichkeit über Jahre durch dick und dünn getragen – feiern derzeit ein Comeback in der Modewelt: Turnschuhe sieht man heute sogar am Laufsteg, mit schrillen Farbkombinationen und groben Formen erinnern sie an Exemplare aus den 90er-Jahren.

Die sogenannten "Ugly Sneaker" von Adidas, Nike, Puma und New Balance sind beim Instagram-Hipster genauso der letzte Schrei wie die hochpreisigen Exemplare von Prada, Vetements und Co. bei den Reichen und Schönen.

Bist du auch ein echter Sneakerhead? Dann wollen wir jetzt deine besten Schuhe sehen! Schick uns das Foto ganz einfach per "Heute"-App ein oder sende ein Mail an community@heute.at!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pic)