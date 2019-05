"Mit 12 hatte ich meinen geheimen Insta-Account"

Zwischen Nora und Nadia passt – meistens – kein Blatt Papier: Das Mama-Tochter-Duo aus "Mama Knows Best" sieht in vielen Angelegenheiten gleich, das beweisen die bisherigen Episoden der "Heute"-Serie.

Unterschiede tun sich etwa beim Thema Social Media auf: Während Mama Nora (40) ihrer Teenager-Tochter das Posten auf Instagram verbietet, hat die 16-Jährige schon seit Jahren einen geheimen Account dort . Als ihr Spiel auffliegt, blockiert sie auch noch "ganz versehentlich" ihre Mutter im sozialen Netzwerk.

Wir haben Nora und Nadia zur Rede gestellt und mit Postings der jeweils anderen konfrontiert. Was denkt die Mutter, wenn die Tochter ihr Hinterteil in die Kamera hält? Wie will die Tochter reagieren, falls sich die Mutter zu freizügig zeigt? Alle Antworten im Video oben!



(cty)