Amina ist 17 Jahre alt. Sie gehört damit jener Generation an, die die Folgen der Klimakrise mit voller Wucht treffen werden. Sie und hunderttausende Schüler auf der ganzen Welt wollen das nicht länger hinnehmen. Unter dem Motto "Fridays for Future" schwänzen sie am Freitag die Schule und demonstrieren für den Schutz des Klimas.

Gegenüber "Heute.at" erklärt die junge Wienerin, welche Ängste sie und ihre Mitstreiter plagen, wie ihr Umfeld auf ihr Engagement reagiert und wie sie mit Kritik umgeht.

"Allein in den vergangenen Jahren gab es mehr Hitze- als Verkehrstote und das sind Nachrichten, die mir Angst machen."

