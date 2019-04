"Alles ging gut, bis sich der Ex wieder meldete!"

Frage von Jana (23) an Doktor Sex: Vor einigen Monaten hat mein Exfreund mich erst betrogen und dann verlassen. Ich habe lange gebraucht, um einigermaßen mit den Geschehnissen klarzukommen, denn er war meine erste große Liebe. Jetzt habe ich einen Mann kennengelernt, zu dem ich mich hingezogen fühle und mit dem ich es langsam angehe. Es lief alles gut, bis zum Tag, an dem sich mein Ex wieder bei mir gemeldet hat und sich für sein Verhalten entschuldigen wollte. Seither weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Trotz der Tatsache, dass er mir damals das Herz gebrochen hat, sind die Gefühle für ihn immer noch da. Unsere Beziehung war schön, bis alles aus dem Ruder lief, da wir beide Probleme hatten. Ich will sein Verhalten unter keinen Umständen rechtfertigen, aber ich kann auch nichts gegen meine Gefühle machen. Ich habe diesen Mann über alles geliebt und irgendwie liebe ich ihn immer noch. Den neuen Mann mag ich sehr, aber an diese Liebe reichen die Gefühle für ihn nicht heran – glaube ich. Ich will ihn aber auch nicht verletzen, das hätte er nicht verdient. Was soll ich tun?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Jana

Betrogen und danach auch noch verlassen zu werden, ist eine Herausforderung. Ein solches Erlebnis kann tiefe emotionale Wunden hinterlassen, die manchmal lange brauchen, bis sie ausgeheilt sind. Umso mehr noch, wenn es sich um die erste große Liebe handelt. Für viele Menschen ist die Zeit nach dem Schock, in der es darum geht, zu sich zurückzufinden, loszulassen und die erlittenen Verletzungen zu heilen, eine Achterbahnfahrt. Auf Tage, an denen man sich einigermaßen gut fühlt, folgen andere, an denen man gefühlsmäßig durch die Hölle geht. Schlussendlich helfen nur klares Denken und Geduld. Weil auf dieser Welt nichts bleibt, wie es ist, wandelt sich zwangsläufig auch jedes Leiden. Blöd ist jedoch, wenn genau in dieser Zeit der oder die Ex auftaucht und reumütig durchblicken lässt, dass vielleicht doch noch nicht alles vorbei ist.

Kaum jemand ist in dieser Situation dagegen gefeit, sich Gedanken zu machen über ein mögliches Revival. Und weil Menschen die Tendenz haben, nach einer Trennung die unangenehmen Erlebnisse zu vergessen und die angenehmen zu überhöhen, scheint auf den ersten Blick nichts gegen eine Wiederaufnahme der Beziehung zu sprechen. Aber eben nur auf den ersten Blick. Spätestens wenn man Freunde fragt, die die Beziehung und deren Ende miterlebt haben, was sie von einem allfälligen Neustart halten würden, kommt das Vergessene und Verdrängte wieder zum Vorschein.

Auch wenn du noch Gefühle hast für deinen Ex: Es scheint mir leichtsinnig, dich nun einfach in seine Arme zu werfen und so zu tun, als hätte es nie einen Eklat gegeben. Versuche einen kühlen Kopf zu bewahren. Finde mithilfe einer Freundin, der du vertraust und die vorbehaltslos ehrlich ist zu dir, heraus, was für und was gegen einen Neustart eurer Beziehung spricht. Insbesondere den Umstand, dass es Probleme gab, die offenbar dazu führten, dass die Geschichte aus dem Ruder lief, solltest du mit ihr zusammen ganz genau anschauen. Falls diese immer noch bestehen, wäre es sinnvoll, sie anzugehen. Und zwar bevor du überhaupt in Erwägung ziehst, dich wieder auf ihn einzulassen. Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass ihr wieder genau am selben Ort landet – nämlich im Chaos. Du hast die Wahl. Alles Gute.

