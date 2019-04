"Er will Sex, aber ich habe einfach nie Lust!"

Frage von Lore (20) an Doktor Sex: Ich bin seit einem Jahr glücklich mit meinem ersten Freund zusammen. Jedoch habe ich absolut kein Interesse an sexuellen Handlungen. Mein Freund hatte am Anfang Verständnis dafür und wollte die ganze Sache ebenfalls langsam angehen. Nach einiger Zeit begann er aber, Zweifel zu äußern. Er dachte, dass ich ihn nicht wirklich lieben und attraktiv finden könne, wenn ich keinen Geschlechtsverkehr mit ihm haben möchte. Er fragte sich auch, ob vielleicht etwas mit ihm nicht stimmt und dies das Problem sein könnte.

Gestern nun hat er mir mitgeteilt, dass er nicht mehr länger warten will. Ich versichere ihm immer wieder, dass es nicht an ihm liegt, sondern daran, dass ich schlichtweg keine Lust auf Sex habe. Ich kann mir nicht erklären, woran das liegen könnte. Und es setzt mich massiv unter Druck, zu wissen, dass es für die meisten Menschen in einer Beziehung normal ist, sich körperlich zu seinem Gegenüber hingezogen zu fühlen und sexuelle Handlungen zu praktizieren. Gibt es Erklärungen für meine Lustlosigkeit? Und kann ich etwas tun, um Lust auf Sex zu haben?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Lore

Sexuelle Lust wird von Menschen verschieden erlebt. Die Qualität von deren Empfinden ist unter anderem abhängig vom Temperament, der aktuellen Stimmung und dem Stresslevel. Aber auch soziale Prägungen sowie biologische Voraussetzungen spielen mit. Manche Menschen bezeichnen sich selbst als asexuell, was bedeutet, dass sie absolut kein Interesse an Sex haben. Klar ist, dass es hier kein "richtig" oder "falsch" gibt.

Um etwas mehr über deine Lustlosigkeit herauszufinden, empfehle ich dir, dich mit deinen Konzepten auseinanderzusetzen. Was verstehst du genau unter Sex und sexuellen Handlungen – welche Aktivitäten gehören für dich dazu? Wie denkst du, würde oder sollte sich sexuelle Lust anfühlen? Wo im Körper würde oder sollte sie sich zeigen und welche Verhaltensimpulse würde oder sollte sie auslösen?

Indem du die Fragen beantwortest, erhältst du eine Idee von den Vorannahmen, die dich bezüglich Sexualität beeinflussen. Wenn du magst, kannst du danach deine Antworten und das, was du beim Nachdenken erkannt hast, deinem Freund mitteilen. Ihr könnt aber auch gemeinsam daran arbeiten oder du kannst ihn bitten, sich individuell damit zu beschäftigen und dann mit dir in einen Dialog darüber einzusteigen.

Hilfreich könnte zudem sein, mit einer oder mehreren Freundinnen darüber zu sprechen und dir von ihnen erzählen zu lassen, wie sie individuell Lust und Erregung empfinden und wo im Körper sie diese spüren. Möglicherweise wirst du herausfinden, dass du sie sehr wohl auch wahrnimmst, aber aufgrund deiner Vorstellungen davon etwas völlig anderes erwartest, als du erlebst. Vielleicht wirst du aber auch feststellen, dass du ebenfalls asexuell bist.

Kein Verlangen nach sexuellen Interaktionen zu haben und deshalb auf Sex zu verzichten, bedeutet aber nicht, ohne Liebe und Beziehungen zu leben. Herausfordernd dürfte jedoch sein, mit deinem Freund eine Lösung zu finden, um eure unterschiedlichen Interessen ausleben und dabei trotzdem ein Liebespaar bleiben zu können. Alles Gute!

