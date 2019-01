"Ich habe Sex mit dem Ex – weil ich ihn liebe!"

Frage von Cornelia (36) an Doktor Sex: Mein Ex und ich haben immer noch Sex zusammen und genießen diese Freundschaft-Plus sehr. Wichtig ist uns, dass dabei jeder auf seine Rechnung kommt. Wir probieren auch oft Neues aus. Dass es mit uns nicht geklappt hat, als wir ein Paar waren, finde ich nach wie vor sehr schade. Obwohl er mich verlassen hat, ist er weiterhin mein Traummann. Ihn möchte ich heiraten, mit ihm möchte ich alt werden. Jedoch kann ich ihm das nicht sagen, weil ich unsere Sexbeziehung und ihn als Kollegen nicht verlieren möchte. Wie weiter?

Haben auch Sie eine Frage an Doktor Sex?

Nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu einem Anliegen rund um Liebe, Sex und Beziehung von einem Fachmann beraten zu lassen. Senden Sie Ihre Frage ganz einfach per Mail an doktor.sex@heute.at. Aus Gründen des Datenschutzes werden die Namen und die Altersangaben von der Redaktion abgeändert. Wir bitten um Verständnis, dass nicht jede Frage beantwortet werden kann. Die besten Bilder, die heißesten Storys: Folgen Sie uns auf Instagram!

Antwort von Doktor Sex

Liebe Cornelia

Nach den ersten Sätzen entsteht der Eindruck, es handle sich um eine Win-win-Situation: Jede Menge guten und abwechslungsreichen Sex, bei dem alle Beteiligten auf ihre Rechnung kommen, aber ohne ätzende Verbindlichkeiten. Und sobald es schwierig wird, kann man sich entspannt darauf berufen, keine echte Beziehung zu haben und sich deshalb auch nicht auseinandersetzen zu müssen. Was will man mehr, könnte man denken, in einer Zeit, die geprägt ist von Oberflächlichkeit und davon, sich nirgends wirklich einzulassen – im Glauben daran, dass sich hinter jeder Straßenecke und in jeder neuen Freundschaftsanfrage auf Facebook die Liebe des Lebens und das wahre Glück verborgen halten könnten.

Beim Weiterlesen wird aber schnell klar, dass dem überhaupt nicht so ist und die Dinge ziemlich kompliziert sind. Zwar seid ihr nach außen kein Paar mehr, zumindest von deiner Seite hat aber offenbar nie ein Ablösungsprozess stattgefunden. Was du als Exfreund bezeichnest, ist in Wirklichkeit immer noch dein Herzenspartner. Und damit ist auch klar, dass du von diesem Mann emotional ziemlich abhängig bist und auf einer tickenden Zeitbombe sitzt, die dich, wenn sie hochgeht, in eine tiefe Krise stürzen kann.

Du erzählst nichts über die genauen Umstände eures erneuten Zusammenkommens und die Gefühle deines Ex dir gegenüber. Aufgrund dessen, was du beschreibst, scheint die Gewinnverteilung in eurer "Freundschaft-Plus" aber ziemlich eindeutig zu sein: Du kannst weiterhin mit deinem Traummann zusammen sein und dir Hoffnungen machen, dass er irgendwann nicht nur sexuell, sondern auch mit dem Herzen zu dir zurückfindet. Und er hat eine experimentierfreudige Gespielin im Bett, die durch ihre emotionale Abhängigkeit und die Hoffnung, ihren Traummann schließlich doch noch heiraten zu können, einen nachhaltige Sexbeziehung garantiert, ohne Probleme zu machen.

Der letzte Abschnitt enthält viele Interpretationen, insbesondere was die Sichtweise deines Exfreundes anbelangt. Es könnte auch anders sein. Zum Beispiel könnte er dich von Herzen lieben, aber Probleme damit haben, "wirklich" zu dir zu stehen oder "echte" Nähe zuzulassen. Wie auch immer, eines ist ganz sicher: Bei euch steht dringend eine Beziehungsklärung an. Auch wenn ich weiß, dass du Angst hast davor, weil du ihn und deine Hoffnung nicht verlieren möchtest, empfehle ich dir, sofort reinen Tisch zu machen und deine Gedanken und Gefühle ihm gegenüber offenzulegen. Oder willst du die nächsten Jahre in dieser Unklarheit verbringen und zum Schluss mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem allein dastehen und zusehen, wie er mit einer anderen Frau sein Glück sucht?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wer)