"Ich kann mich nicht auf einen Mann festlegen!"

Frage von Natascha (19) an Doktor Sex: Eigentlich war ich immer auf der Suche nach einer verbindlichen Beziehung und konnte mir nie vorstellen, etwas mit mehreren Typen gleichzeitig am Laufen zu haben. Als ich aber merkte, dass praktisch alle in meinem Umkreis mehrere Personen zeitgleich daten, begann ich auch damit. Was harmlos anfing, wurde bald ernster. Und nun habe ich mit zwei Männern eine Affäre. Obwohl ich mir nicht groß Gedanken darüber mache und einfach alles geschehen lasse, sprechen mich beide immer wieder auf eine Beziehung an. Das heißt, für sie ist das, was zwischen uns ist, von Bedeutung und ich weiß auch, dass sie sich ein bisschen in mich verknallt haben.

Langsam kommt bei mir nun ein schlechtes Gewissen hoch und ich möchte so nicht weitermachen. Obschon ich mich bis jetzt an keinen der beiden gebunden fühle und klar sage, dass ich single bin, kommen immer wieder Zweifel hoch, ob das so in Ordnung ist. Schlussendlich missbrauche ich doch ihr jeweiliges Vertrauen. Wie soll es weitergehen? Wie kann ich mich für einen entscheiden? Sie könnten unterschiedlicher nicht sein: Beim einen fühle ich mich emotional geborgen und der andere zieht mich sexuell total an. Welcher der beiden Aspekte ist stärker zu gewichten?

Antwort von Doktor Sex

Liebe Natascha

Du bist nicht die Einzige, der es schwerfällt, sich für eine bestimmte Person zu entscheiden. Diese Reduktion der Möglichkeiten fällt auch anderen Menschen – Frauen ebenso wie Männern – schwer. Beim Lesen deiner Frage entsteht bei mir jedoch der Eindruck, dass du es dir irgendwie besonders kompliziert machst. Zum einen, weil du glaubst, das Vertrauen der beiden Männer auszunutzen, zum anderen, weil du sie auf je eine bestimmte Eigenschaft reduzierst, was zur Folge hat, dass du in einer Entweder-oder-Situation landest, die nicht entschieden werden kann – weil beide Aspekte letztlich menschliche Grundbedürfnisse sind, auf die kaum jemand verzichten will.

Falls du dich nun wirklich entscheiden willst – vielleicht glaubst du ja auch nur, dich entscheiden zu müssen, um deine Gewissensbisse loszuwerden – rate ich dir, dich auf die beiden Männer mehr und mit einer anderen Haltung einzulassen. Statt wie bisher mit dem einen Sex und dem anderen emotionale Geborgenheit zu erleben, suchst du nun mit jedem von ihnen den Kontakt auf allen möglichen Ebenen. Unternimm mit beiden etwas, tausche dich über gemeinsame Interessen aus, lass dich bekochen, besuche mit ihnen Museen, Konzerte, Partys oder was auch immer – mach einfach das, was du sonst auch gern machst.

Vergiss für diese Zeit dein schlechtes Gewissen. Du warst ja immer ehrlich zu den beiden und hast dich ihnen gegenüber klar als Single positioniert. So wirst du schnell herausfinden, welcher von den beiden als Partner in einem umfassenderen Sinn anschlussfähig ist. Oder ob keiner passt und sie einfach Freunde sind, die in deiner aktuellen Lebenssituation bestimmte Bedürfnisse abdecken. Gleichzeitig wirst du für dich selber rasch erkennen, was du selber in Sachen Beziehung eigentlich für Wünsche und Bedürfnisse hast. Frohes Forschen!

