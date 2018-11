"Ich komme nur beim Self-Sex zum Orgasmus"

Frage von Kathrin (17) an Doktor Sex: Vor meiner Beziehung habe ich mich sehr oft selbst befriedigt. Dabei hatte ich immer problemlos einen Orgasmus. Wenn ich jetzt mit meinem Freund schlafe, komme ich aber oft nicht zum Höhepunkt – obwohl mir der Sex gefällt. Dass ich nicht komme, setzt mich sehr unter Druck. Besteht ein Zusammenhang zur Selbstbefriedigung? Habe ich das vielleicht zu häufig gemacht?

