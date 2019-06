"Unser Sex ist fad und langweilig!"

Frage von Kevin (26) an Doktor Sex: Ich bin mit meiner Freundin nun seit fast sechs Jahren zusammen. Der Sex war anfangs ganz okay und auch sehr regelmäßig. Doch die letzten Jahre ging es immer mehr bergab. Heute muss immer ich die Initiative ergreifen, damit es dazu kommt. Zurzeit ist das vielleicht zweimal im Monat der Fall.

Ich habe ihr schon mehrmals gesagt, sie solle mir zeigen, wenn sie Lust hat und auch die Initiative ergreifen. Um ihr die Sache zu vereinfachen und Experimente zu ermöglichen, habe ich in wochenlanger Handarbeit ein Silikonduplikat meines Penis für sie erstellt. Sie zeigte aber keinerlei Interesse daran.

Wenn es zum Sex kommt, machen wir immer das Gleiche. Es ist richtig fad und langweilig. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich es mir fast jeden Tag selbst mache, um einigermaßen befriedigt zu sein. Ansonsten ist unsere Beziehung sehr schön und ausgewogen. Wie kann ich die Situation verbessern?

Antwort von Doktor Sex

Lieber Kevin

Ich mache diese Beratung ja nun schon eine Weile, aber in den über zehn Jahren als Doktor Sex ist in meiner Rubrik noch kein Mann aufgetaucht, der eine Kopie seines Pimmels angefertigt hat, um damit seine Freundin zu inspirieren.

Dass sie keinen Gefallen daran findet, tut mir echt leid für dich. Ich hoffe, du nimmst ihre Gleichgültigkeit nicht persönlich! Mit großer Wahrscheinlichkeit hat diese nämlich nichts damit zu tun, dass es sich um ein Duplikat deines Penis handelt. Der Gebrauch eines Dildos ist halt einfach nicht jedefraus Sache!

Manche Männer – und ich vermute, du gehörst auch dazu – wollen unbeirrt am Glauben festhalten, es sei für die Befriedigung und den Orgasmus einer Frau unerlässlich, penetriert zu werden. Dabei ist schon seit Jahrhunderten klar, dass der weibliche Höhepunkt auch ohne Rammeln möglich ist.

Wenn es dir ernst ist mit der Veränderung, solltest du deshalb als Erstes deine Vorstellung von Sex unter die Lupe nehmen. Du scheinst nämlich ziemlich klare Konzepte zu haben davon, was dabei richtig und falsch ist. Andernfalls könntest du nicht ein so eindeutiges Urteil fällen über das, was in eurem Schlafzimmer abgeht.

In meinen Paarberatungen stelle ich immer wieder fest, dass Frauen eigentlich gar nicht so lustlos sind, wie die Männer sie erleben. Aber oft haben sie einfach die Nase voll davon, sich Mal für Mal zur Verfügung zu stellen und selber nichts davon zu haben.

Blöd nur, dass ihre Verweigerung daran auch nichts ändert – und oft noch dazu führt, dass sich der Partner ganz von ihnen abwendet und fremdgeht. Aber das ist ein anderes Thema.

Wichtig scheint mir auch, deine Partnerin einzuladen, dir in einem entspannten Rahmen – also ohne Druck deinerseits – von ihren sexuellen Fantasien zu erzählen und davon, was für sie lustvoller Sex beinhaltet. Ich denke, dass du danach ganz ohne meine Unterstützung erkennen wirst, was zu tun ist. Alles Gute!

Deine Frage an Doktor Sex: doktor.sex@heute.at

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wer)