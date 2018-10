"Was tun, damit sie meinen Penis berührt?"

Frage von Oli (16) an Doktor Sex: Ich habe schon seit drei Wochen Sex mit meiner Freundin. Aber bis heute hat sie noch nie meinen Penis angefasst oder mich mit der Hand befriedigt. Wie kann ich ihr erklären, dass sie ihn anfassen soll?

Antwort von Doktor Sex:

Lieber Oli

Sich auf einen anderen Menschen körperlich einzulassen, braucht etwas Zeit. Für manche mehr, für andere weniger. Genauso, wie zu lernen, über Sex sowie die eigenen Bedürfnisse und Wünsche dabei zu reden. Es ist daher verständlich, wenn deine Freundin in Bezug auf deinen Penis auch nach drei Wochen Sex noch Berührungsängste hat und du nicht weißt, wie die Sache ansprechen.

Ungeduld und Druck helfen hier nicht weiter. Versuche stattdessen, deinem Schatz mit Verständnis zu begegnen. Sag ihr, wie gern du ihre Berührungen hast. Erzähle ihr, wie schön du es dir vorstellst, wenn sie dich am ganzen Körper streicheln würde. Und sprich aus, dass du bemerkst, wie sie vor deinem Penis zurückschreckt. Frage sie aber auch, was sie braucht, um dich dort berühren zu können und wie du sie dabei unterstützen könntest, ihre Unsicherheit abzulegen.

Rund um das Erste Mal entstehen bei Jugendlichen viele Fragen und Unsicherheiten. Weil aber niemand sich unwissend oder unerfahren zeigen will, schweigen alle Beteiligten und versuchen, sich irgendwie über die Runden zu bringen, bis sich die Dinge von alleine lösen. Probleme, die unterschwellig drängen und drohen, können das Sexualleben eines Paares aber sehr stark belasten. Zum Glück ändert sich oft schon alleine dadurch sehr schnell etwas an der Situation, dass die verschwiegenen Aspekte an- und ausgesprochen werden.

